Kocaeli Barosu 82 yaşında

17 Kasım 1938 yılında kurulan Kocaeli Barosu, kuruluşunun 82. yıl dönümü nedeni ile İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir ev sahipliğinde yapılan çelen sunma etkinliğine, Baro eski Başkanı Fahri Örengül ve koronavirüs nedeni ile az sayıdaavukat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Candemir, “Kurulduğundan bu yana Cumhuriyet değerlerinin, hukuk devletinin, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yılmaz savunucusu olan baromuzun 82.yaşını kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“HUKUK DEVLETİ MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Candemir açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Anayasa ile avukatların hak ve özgürlüklerinin teminatı için kurulmuş meslek kuruluşları olan Barolar öncelikle tüm yurttaşlarımızın ‘savunma hakkının’, ‘adil yargılanma hakkının’ ve en önemlisi demokratik hukuk devletinin teminatıdır. Barolara yönelik yoğun müdahalelerle karışı karşıya kaldığımız bu dönemde vermiş olduğumuz mücadele, aslında bir hukuk devleti mücadelesidir. Çünkü; savunmanın özgürlük meselesi, vatandaşlarımızın bireysel özgürlük meselesidir.

“DARBELERİN KARŞISINDA OLAN BİR KURUM”

Kocaeli Barosu, sorumluluğunun bilinciyle Cumhuriyetimizin kuruluşu ile temelleri atılan hukuk devletinin devamlılığını ve güçlendirilmesini sağlamayı amaç edinmiştir. Bu amaçla vatandaşlarımızın ‘adil yargılanma savunma hakkının’ yargı süreci içerisinde gerektiği gibi temsil edilebilmesi için etkin müdahale eden; her türlü hukuksuzluğun, darbelerin, hak ve özgürlük ihlallerinin karşısında olan bir kurumdur.

“ETKİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Geleneğimize bağlı kalarak, anayasa, avukatlık kanunu ve diğer yasal düzenlemelerin yüklediği göre ve sorumlulukların bilincinde olan bir hukuk kurumu olarak; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, özgür ve bağımsız savunma, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk devleti üstün değerlerinin gerçekleşmesi ve yerleşmesi için etkin mücadelemize devam etme azim ve kararlılığındayız”