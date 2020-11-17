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17 Kas 2020 - 11:19- Siyaset G: 17 Kas 2020 - 11:21

Gelecek Derince Deva’yı ağırladı

Demokrasi ve Atılım Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan yönetimiyle birlikte Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız’ı makamında ziyaret etti.
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Üç hafta önce kongre sürecini tamamlayan DEVA Partisi  Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan, göreve ilk atandığında kendisini ziyarete gelen Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız’a iadeyi ziyarette bulundu. Başkan Yıldız’a geçtiğimiz günlerde ablasını kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileyen başkan Sudan, “Yeni kurulan iki partiyiz. Yaşadığımız sıkıntı ve problemler hemen hemen aynı. Kısaca birbirimizi en iyi yine bizler anlarız” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Yıldız da “Ortak paydamız Derince. Etkin ve yapıcı muhalefet için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Karşılıklı ziyaretlerle oluşan süreç, önümüzdeki süreçte meyvelerini verecektir. Sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.
# Derince

17 Kas 2020 - 11:19 - Siyaset

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