Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3’ü yabancı uyruklu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde şahısların belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
17 Kas 2020 - 11:21- Gündem Güncelleme: 17 Kas 2020 - 11:24
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek - SÜREKLİ BİZİM ÜLKEDEN ÇIKMAYA DEVAM EDİYORLAR. ESKİ HATALARIN ÜRÜNLERİ. İNSANLIK İÇİN TEHLİKE . DEMEK Kİ BURADA BARINMA İMKANI BULABİLİYORLAR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.