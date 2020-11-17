Asayiş Şubesi ekipleri, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir illerinde 8 otel ve 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli “Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 25 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.
İkametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.25 yabancı uyruklu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış işlemlerinin yapılması için Göç Müdürlüğü’ne sevk edildi. Gözaltına bulunan diğer 9 zanlı ise Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.
Fuhuş operasyonunda 25'i kadın 34 gözaltı
Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından Yalova merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı belirlenen 25 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.
Asayiş Şubesi ekipleri, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir illerinde 8 otel ve 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli “Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 25 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.