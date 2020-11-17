Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Kas 2020 - 12:09- Gündem G: 17 Kas 2020 - 12:11

Eski muhtar koronavirüse yenildi

İzmit Kabaoğlu Köyü eski Muhtarı Seyit Ersoylu (61) koronavirüse yenildi
mask

İzmit Kabaoğlu Köyü'nün uzun yıllar muhtarlığını yapan ve Üçtepespor kulübü eski başkanı Seyit Ersoylu (61) hastanede gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası vefat etti. 4 çocuk babası Ersoylu'nun cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Üçtepe köy mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, İzmit, koronavirüs

17 Kas 2020 - 12:09 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehirle eğitime sanat arası mask
Büyükşehirle eğitime sanat arası
Hürriyet, Tarihi Değirmen’i İzmitlilere kazandırmak için girişimlere başlıyor mask
Hürriyet, Tarihi Değirmen’i İzmitlilere kazandırmak için girişimlere başlıyor
UlaşımPark, engelleri ortadan kaldırdı mask
UlaşımPark, engelleri ortadan kaldırdı
Prometeon Türkiye İzmit fabrikası çalışanları Kızılay’a kan bağışı yaptı mask
Prometeon Türkiye İzmit fabrikası çalışanları Kızılay’a kan bağışı yaptı
Sabancı Üniversitesi'nden SAHA EXPO’da sergi mask
Sabancı Üniversitesi'nden SAHA EXPO’da sergi
Yıllardır kurduğu hayalini, yazarlık okulunda gerçekleştirdi mask
Yıllardır kurduğu hayalini, yazarlık okulunda gerçekleştirdi
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı mask
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı mask
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü mask
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler... mask
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...

GALERİ

Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı mask
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL