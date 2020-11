“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk”

Kocaeli’de bir yerel gazetede ilimizin tanınan iş adamlarından Akkurt Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Akkurt hakkında haber yayınlanmış, Akkurt ise o haberlerin asılsız olduğunu açıklamıştı. İş adamı Akkurt ile ilgili yayınlanan haberin altına memleketi Kars üzerinden yapılan hakaret içerikli yorumlara Kocaeli’deki Karslı derneklerden tepki geldi. Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Haluk Mamik, Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Fuat Katkay ve Kocaeli Kars İli Derneği Başkanı Ertekin Akbulak yayınladığı ortak basın açıklamasında yorumları yapan şahıslar hakkında yasal yollara başvurduklarını duyurdular.

YAPILAN YORUMLARA TEPKİ

Ortak açıklamada dernek başkanları, “Haberin yorum kısmında haberin içeriğinden bağımsız olarak habere konu şahsın memleketi üzerinden yorumlar yapılmış, ‘Tabii bunlar Para Babası ya bugün yarın bulurlar kendileri gibi bir rüşvetçi bir şekilde alırlar silahını Kocaeli'de Karslılar niye siyaset yapamıyor neden 40 yıldır 50 yıldır ön planda olan bir Karslı yok bu ve bunun gibi adamların yüzünden adamların Ruhunda fedailik var zorbalık var yazıklar olsun’ ve yine ‘Kars’tan adam çıkmadı çıkmaz nokta’ şeklinde yorumlar yapılmıştır” dedi.

“YASAL YOLLARA BAŞVURULMUŞTUR”

Dernek yöneticileri, “Ülke olarak milli birliğe ve bütünlüğe bu derece ihtiyaç duyulan şu dönemde memleketleri üzerinden insanları ayrıştırıcı ve bölücü bir dil kullanan şahıslar ile ilgili olarak Kocaeli’de faaliyette bulunan derneklerimiz vasıtasıyla yasal yollara başvurulmuştur. Bilinmelidir ki Kars ili çeşitli etnisitelerin birlikte yaşadığı il merkezinde kültürel farklılıklardan ve zenginliklerden oluşan kozmopolit bir yapıya sahiptir. Her inançtan, her kültürden, her etnisiteden insanları kucaklayan Kars, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı için Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamına alınan 15 il merkezinden birisidir” diye konuştu.

“200 BİNİN ÜZERİNDE HEMŞERİMİZ”

Son olarak dernek başkanları, “Yapılan karalamaların aksine Kocaeli ilinde 200 bin üzerinde hemşerimiz yaşamakta olup bu kişiler her türlü devlet kademesi, özel sektör ve siyaset alanında en yüksek mertebelere ulaşmışlardır. Nihayetinde memleketimiz üzerinden, insanlar arasında ayrımcılık yapılmasının mümkün olmadığını kamuoyuna tekrar hatırlatarak, değil eyleme geçirmek bu düşüncede olanlar dahi düşüncelerinin altında kalacağını bilmelidir” ifadelerine yer verdi.