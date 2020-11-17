Mahkemede bıçakladığı eniştesini suçladı

İzmit’te geçen yıl bir simit fırınında meydana gelen olayda, kız kardeşinin eşi E.D.’yi sırtından bıçaklayan Y.D. hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bıçaklanan E.D. ve tutuksuz yargılanan Y.D. katıldı. E.D. mahkemede ifadesinde, "Sanık hem kayınbiraderim hem kuzenim. Ben haftada 400-500 TL para gönderiyordum. Sanık cezaevindeyken eşimi arayarak, 'Cezaevinden çıkayım 100 bin TL para alacağım' diyor. Dükkanda simit ve poğaça yapıyorduk. Oğlu bırakıp gidince dükkanın sahibi sanık oldu. Ben para göndermeyince küfürler başladı. Sanık cezaevinden firar ettikten sonra beni aradı. 10 Kasım günü kaynanamı aramış bizi öldüreceğini söylemiş. Ben dükkana gittim. Sanık bekliyordu. Bana, “Hadi bakalım ne yapacaksan yap” dedi. Ben de kendisini dışarı attım. Ben arkamı dönüp içeri girerken sırtımdan bıçak yedim. Düşünce bıçağı kafama salladı. Beni mahalle içinde bıçakla kovaladı. Mahallede tur attık. Mahalle içinde bir kahvehane vardı orada saklandım." dedi.

"KÜFÜR ETTİ, FİRAR ETTİM"

Y.D. ise simit fırınının kendisine ait olduğunu belirterek, "Hala açık ceza infaz kurumundayım. Şu an pandemi nedeniyle izindeyiz. Benim simit fırınım vardı. Burayı oğlum işletiyordu. Müşteki E.D., cezaevinden çıkınca buraya geldi. Oğlumu bezdirmişler oğlum da bırakıp gitti. Ben dükkanı emanet ettim. Ayrıca müştekiden para istemedim. Kendisi bana küfretti. Ben de cezaevinden firar ettim.” diye konuştu.

"BİR ANDA HAMLE YAPINCA, BIÇAK SAPLANDI"

Simit fırınına gittiğini söyleyen Y.D., “Olay günü kendisi dükkan açmış. Bana neden küfrettiğini sormaya gittim. Aynı küfrü tekrar etti. İtişirken düştü. Elini çekice attı, ben de bıçağımı çıkardım. Omzuna bastıracaktım sakin olmasını söyleyerek. Bir anda hamle yapınca bir yerine saplandı. Kalktı aynı küfrü edince peşinden koştum. Sonra bıraktım. Bıçağı da iş yerimde kullanmak için yanımda götürdüm. Müştekiden bir alacağım yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, delillerin incelenmesi duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.