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17 Kas 2020 - 12:38- Eğitim G: 17 Kas 2020 - 12:40

KOÜ ile Marshall arasında işbirliği imzalandı

Üniversite-Sanayi işbirliğine büyük önem veren Kocaeli Üniversitesi, Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş ile iyi niyet sözleşmesi imzaladı
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Üniversite-Sanayi işbirliğine büyük önem veren Kocaeli Üniversitesi, pandemi sürecinde de işbirliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor Her geçen gün sanayi kuruluşları ile yeni işbirliklerine imza atan Kocaeli Üniversitesi, son olarak Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş ile iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Kocaeli Üniversitesi Rektörlük toplantı salonunda 13 Kasım’da düzenlenen işbirliğini üniversitemiz adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş adına ise Ar-Ge Müdürü Arzu Soyalp imzaladı.

Teknoloji Transfer Ofisi'nin (KOÜ TTO) girişimleriyle gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü İsmet Tikiz, Marshall Boya ve Vernik san. A.Ş Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kemal Koç, Marshall Boya ve Vernik san. A.Ş Ar-Ge Müdürü Arzu Soyalp, Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Doç. Dr. Ayşe Aytaç, Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Takım Lideri Kıymet Eşiyok ve Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Ar-Ge Uzmanı Tolga Özyön katıldı.

 İşbirliği iyi niyet anlaşması,

 

·         Birlikte yürütülecek bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları,

·         İşbirliği kapsamında yapılacak projelerin (TÜBİTAK, SANTEZ ve AB projeleri) ulusal ve uluslararası proje destek programları ve fonlarından faydalandırılması hizmetleri,

·         Birlikte gerçekleştirilecek ortak proje ve tezlerin çıktılarından oluşan makale ve bildiri çalışmaları,

·         Taraflar arasında rutin deneylerin yapılmasına yönelik çalışmaları,

·         Tüm Ar-Ge projeleri ve danışmanlık hizmetlerine yönelik çalışmaları kapsıyor.

# Kocaeli, destek

17 Kas 2020 - 12:38 - Eğitim

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