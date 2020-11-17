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17 Kas 2020 - 17:00- Spor G: 17 Kas 2020 - 13:20

İsmail Yüksek sakatlandı !..

Balıkesirspor'a Fenerbahçe'den kiralanan eski Gölcüksporlu İsmail Yüksek sakatlandı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, son antrenmanı, sol kasığından sakatlanarak yarıda bıraktı. Kırmızı-beyazlı ekip, 23 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, darbe yedi.

 

17 Kas 2020 - 17:00 - Spor

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