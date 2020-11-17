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17 Kas 2020 - 19:00- Spor G: 17 Kas 2020 - 13:29

Eliniz ayağınız 3 puana mecbur

Son maçında sahasında Sancaktepespor’a 1-0 mağlup olan, 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, 1.haftada 9. maçında Amedspor ile karşılaşacak. Diyarbakır Stadı’ndaki maç yarın saat 13.00’te başlayacak ve Misli.com’dan ve www.kocaeligazetesi.com.tr’den  canlı yayın ve canlı anlatımla yayınlanacak. Mücadeleyi İstanbul’dan Serdar Akkoçoğlu yönetecek. Artık bir puan bile kaybetme lüksümüz yok

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Cumartesi günkü Sancaktepe yenilgisi sonrası camiada moraller bozulurken, yeşil siyahlılar telafi maçına çıkıyor. Rakip 9 maç sonunda 4 galibiyet, 5 de yenilgi elde eden Amedspor. 8 maç sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi sonrası 14 puan toplayan ve 7. sırada bulunan Kocaelispor galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR…

Amedspor karşısında Kocaelispor’un kadrosunda değişikliklerin olacağı Taha Batuhan, Erdinç ve Bahattin’in sahaya 11’de çıkacağı tahmin ediliyor. Sancaktepe maçında orta sahada etkin olamayan takımda Mesut da 11’deki yerini alabilir. Bayram, Semih, Kemal Can, Muhammed, Benhur, Ramazan ve Yiğitali’nin Amed maçına direkt başlamasına kesin gözü ile bakılıyor. Henüz hazır olmayan Batuhan ve Onur ile sakatlık süreci devam eden İrfan, Diyarbakır’a götürülmedi.

MEHMET AKDEMİR RAKİP OLACAK

Amedspor’u genç teknik direktör Aykan Atik çalıştırıyor. Atik’in yardımcıları arasında Kocaelispor, Derincespor AŞ ve Gebzespor’un eski santrforlarından Mehmet Akdemir de yer alıyor. Son iki maçını kaybeden, Çorum maçı ise ileri bir tarihe ertelenen Diyarbakır temsilcisi, bizden daha dinlenmiş olarak sahaya çıkacak. Ekipte sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

MÜNİR KARALOĞLU DA İZLEYECEK

Ligde beraberliği bulunmayan tek takım olan ev sahibi, Erzincan, Hekimoğlu Trabzon, Uşak, Sarıyer ve Manisa gibi, grubun önde gelen takımlarına karşı kaybetti. Kazandığı maçlar ise ligde zar zor yol alabilen Şanlıurfa, Hacettepe, Zonguldak Kömür ve Gümüşhanespor. Yarınki maçı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Münir Karaloğlu da izleyecek.

MAÇIN KÜNYESİ

AMEDSPOR-KOCAELİSPOR

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu, Ufuk Uğurlu, Ozan Burak Akduman

SAAT: 13.00

HAVA: 17 derece bulutlu

YAYIN: Misli.com

AMEDSPOR

Abdullah Yiğiter

Abdullah Çetin

Mansur Çalar

Yusuf Yağmur

Emrah Yaysı

Erman Bulucu

Bünyamin Yürür

Zeki Korkmaz

Sinan Akaydın

H.İbrahim Sönmez

Serkan Yavuz

KOCAELİSPOR

Bayram Olgun

Semih Karadeniz

Erdinç Karakaş

Kemal Can Aydemir

Numan / Taha Batuhan

Muhammed Gönülaçar

Mesut / Murat Cem

Benhur Keser

Ramazan Çevik

Yiğitali Bayrak

Bahattin Köse

# Kocaeli, Büyükşehir, Kocaelispor, Maç

17 Kas 2020 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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