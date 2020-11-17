Eliniz ayağınız 3 puana mecbur

Cumartesi günkü Sancaktepe yenilgisi sonrası camiada moraller bozulurken, yeşil siyahlılar telafi maçına çıkıyor. Rakip 9 maç sonunda 4 galibiyet, 5 de yenilgi elde eden Amedspor. 8 maç sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi sonrası 14 puan toplayan ve 7. sırada bulunan Kocaelispor galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR…
Amedspor karşısında Kocaelispor’un kadrosunda değişikliklerin olacağı Taha Batuhan, Erdinç ve Bahattin’in sahaya 11’de çıkacağı tahmin ediliyor. Sancaktepe maçında orta sahada etkin olamayan takımda Mesut da 11’deki yerini alabilir. Bayram, Semih, Kemal Can, Muhammed, Benhur, Ramazan ve Yiğitali’nin Amed maçına direkt başlamasına kesin gözü ile bakılıyor. Henüz hazır olmayan Batuhan ve Onur ile sakatlık süreci devam eden İrfan, Diyarbakır’a götürülmedi.
MEHMET AKDEMİR RAKİP OLACAK
Amedspor’u genç teknik direktör Aykan Atik çalıştırıyor. Atik’in yardımcıları arasında Kocaelispor, Derincespor AŞ ve Gebzespor’un eski santrforlarından Mehmet Akdemir de yer alıyor. Son iki maçını kaybeden, Çorum maçı ise ileri bir tarihe ertelenen Diyarbakır temsilcisi, bizden daha dinlenmiş olarak sahaya çıkacak. Ekipte sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
MÜNİR KARALOĞLU DA İZLEYECEK
Ligde beraberliği bulunmayan tek takım olan ev sahibi, Erzincan, Hekimoğlu Trabzon, Uşak, Sarıyer ve Manisa gibi, grubun önde gelen takımlarına karşı kaybetti. Kazandığı maçlar ise ligde zar zor yol alabilen Şanlıurfa, Hacettepe, Zonguldak Kömür ve Gümüşhanespor. Yarınki maçı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Münir Karaloğlu da izleyecek.
MAÇIN KÜNYESİ
AMEDSPOR-KOCAELİSPOR
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu, Ufuk Uğurlu, Ozan Burak Akduman
SAAT: 13.00
HAVA: 17 derece bulutlu
YAYIN: Misli.com
AMEDSPOR
Abdullah Yiğiter
Abdullah Çetin
Mansur Çalar
Yusuf Yağmur
Emrah Yaysı
Erman Bulucu
Bünyamin Yürür
Zeki Korkmaz
Sinan Akaydın
H.İbrahim Sönmez
Serkan Yavuz
KOCAELİSPOR
Bayram Olgun
Semih Karadeniz
Erdinç Karakaş
Kemal Can Aydemir
Numan / Taha Batuhan
Muhammed Gönülaçar
Mesut / Murat Cem
Benhur Keser
Ramazan Çevik
Yiğitali Bayrak
Bahattin Köse
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.