Ünlü: Anayasa kırmızı çizgimiz

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü bugün parti il binsanında haftalık olağan basın toplantısında ülke ve kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerinin bir araya gelerek anayasayı değiştirmek için görüştüklerini belirten Ünlü, "Türklüğü, Türk milletini, Atatürk'ü, Türkçe'yi anayasadan çıkarma tekliflerini, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, federal yönetim hedefini, anadilde eğitim niyetini kim izah edecek" dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Ünlü açıklamalarının devamında, “Anayasa'nın ilk üç maddesiyle koruyucu zırhı olan dördüncü maddesi kırmızı çizgimizdir. Çizgisi olmayan, siyasetleri çizilmiş ve üzerine çarpı koyulmuş FETÖ ve PKK lobisinin ateşle oynadığını hatırlatmak bizim boynumuzun borcudur. Susanları korkak sanmasınlar. Sağduyulu olanları aptal yerine koymasınlar. Sabretmeyi bilenleri de çantada keklik görmesinler. Oyunlarının eninde sonunda bozulacağını çapsız ve çürük kafalarından asla çıkarmasınlar.” dedi

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMASINLAR"

Kocaeli gündemini değiştirmeye kalktılar diyen Ünlü,” Kocaeli’deki zillet ittifakları bir basın açıklamasına girdiler. İyi Parti Kocaeli İl Başkanı 150 gün sonra basın açıklaması yaptı. CHP’de gelen misafirleri ile esnafın problemini anlatan açıklamalarla gündem değiştirmesi, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısının mecliste 9 tane soru sorarak gündem değiştirmesi, Saadet Partisi İl Başkanının AK Parti Kocaeli kongresine gelmesi ile ilgili Kocaeli gündemini değiştirmesi, oradaki masrafların nasıl karşılandığını sorarak gündemi değiştirmeye kalktılar. Cumhurbaşkanının geldiği yere pikniğe gider mi gidecektik. Devletin bir cumhurbaşkanı bir programa geliyorsa o artık parti kongresinden çıkmış devlet protokolü olmuştur. Bunları bilmeyenlere buradan öğretiyoruz.

"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ"

Asıl zillet ittifakı olan il başkanlarına sorumuz şu. Bugün gündem de anayasa değişikliği için yaptığınız pazarlık var. HDP ile masaya oturduğunuzu vatandaşa anlatın. Sokağa çıkamayacaksınız. Bizler diyoruz ki anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi konuşulduğu bu masada bu il başkanları nasıl oturmuştur. Siyasi parti yöneticileri, genel merkez yöneticileri bu masaya nasıl oturdu. Vatandaşın gözünün içine baka baka nasıl söyleyecekler. Sakın gündemi değiştirmeye kalkmayın. Kocaeli sahipsiz değildir. Kocaeli’de gündemi çok yakından takip eden siyasetçiler vardır. Ne yaparsanız yapın vatandaşa sokakta bunun hesabını veremeyeceksiniz” ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK OCAKLARINA ZİYARET"

MHP Kocaeli’nin saha çalışmalarından bahseden Aydın Ünlü,” Bu haftaki programımız ile sağlık ocaklarını takip edeceğiz. Sağlık ocaklarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarımıza meyve ikramında bulunacağız. MHP olarak sahada olmaya devam edeceğiz.”dedi nDilara POLAT