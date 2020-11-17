Körfezli çocuklar, ‘Şaşkın Korsan’la eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfezli çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla 'Şakın Korsan' adlı çocuk tiyatrosu düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen tiyatro oyununa, çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen ‘Şaşkın Korsan’ isimli çocuk tiyatrosu hem eğlendirdi hem güldürdü. Doyasıya eğlenen çocuklardan ise tam not aldı. Düzenlenen etkinliğin sonunda, Körfezli vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.