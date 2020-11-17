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17 Kas 2020 - 14:38- Sağlık G: 17 Kas 2020 - 14:40

Hangi ağrıya ne iyi geliyor?

Dr. Fevzi Özgönül, havucun son yıllarda erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine iyi geldiğini belirtti; mevsiminde yenilen besinlerle ilgili bilgiler verdi.
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Dr.Fevzi Özgönül, demir deposu olarak bilinen ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze içerdiğini ve bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırdığını söyledi ve şunu ekledi;''Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur” dedi.

SİNDİRİME TAZE FASULYE

Taze fasulyenin ise özellikle mevsiminde haftada 2 defa, tüketilmesi gerektiğini hatırlatırım. Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağladığı için ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecektir.

ÜLSERE BİBERİYE

Biberiyede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir.

KOLESTEROLE SARIMSAK

Taze sarmısakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.

BAŞ AĞRISINA HAVUÇ

Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.”

# salgın

17 Kas 2020 - 14:38 - Sağlık

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