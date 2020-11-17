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17 Kas 2020 - 14:41- Ekonomi G: 17 Kas 2020 - 14:42

Zyxel, güvenlik duvarı serisi ile işletmelere güç katıyor

Zyxel Networks, yeni ve gelişmiş güvenlik çözümleriyle kısıtlı BT kaynakları ve bütçelerle çalışan işletmelere yeni seçenekler sunuyor
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Kurumlar ve evler için güvenli, yapay zeka ve bulut tabanlı uçtan uca çözümler sunan Zyxel Networks, USG FLEX 100W ve USGFLEX 700 isimli iki yeni güvenlik duvarının yanı sıra, güvenlik cihazları için kritik güvenlik iyileştirmeleri içeren yazılımı ZLD 4.60’ı sundu. Satışa sunulan ürünler ile yazılım güncellemesi, işletmelere COVID-19 sonrasında hakim olan yeni gerçeklikte artan ve daha sofistike halen gelen siber tehditlere karşı güç ve esneklik katıyor; aynı zamanda iş sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor.

17 Kas 2020 - 14:41 - Ekonomi

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