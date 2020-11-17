Kurumlar ve evler için güvenli, yapay zeka ve bulut tabanlı uçtan uca çözümler sunan Zyxel Networks, USG FLEX 100W ve USGFLEX 700 isimli iki yeni güvenlik duvarının yanı sıra, güvenlik cihazları için kritik güvenlik iyileştirmeleri içeren yazılımı ZLD 4.60’ı sundu. Satışa sunulan ürünler ile yazılım güncellemesi, işletmelere COVID-19 sonrasında hakim olan yeni gerçeklikte artan ve daha sofistike halen gelen siber tehditlere karşı güç ve esneklik katıyor; aynı zamanda iş sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor.
17 Kas 2020 - 14:41- Ekonomi Güncelleme: 17 Kas 2020 - 14:42
Zyxel, güvenlik duvarı serisi ile işletmelere güç katıyor
Zyxel Networks, yeni ve gelişmiş güvenlik çözümleriyle kısıtlı BT kaynakları ve bütçelerle çalışan işletmelere yeni seçenekler sunuyor
YATIRIMLIK DAİRELER
Arsa fiyatına iskanlı, kat mülkiyetli, krediye uygun, yenilenmiş daireler0531 795 85 41
ELEMAN ARANIYOR
Makina imalatı yapan şirketimiz için, - Makine mühendisliği, makine, resim ve konstrüksiyon mezunu - En az 1 yıl tecrübeli-Yetiştirilmek üzere makina...0538 826 29 00 FMC METAL MAKİNA
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.