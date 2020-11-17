Erikli’nin kendi rekorunu kırdı

Son 2 adet BMW 320i’nin sahiplerine teslim edildiği kampanya kapanış törenine, Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı, Pazarlama Direktörü Can Emci, Erikli marka ekibi ile birlikte kampanyanın talihlileri katıldı. Türkiye’nin en sevilen su markası Erikli’nin Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 4 ayrı dönem olarak gerçekleştirdiği kampanyasının ödülleri olan 4 adet BMW 320i, 20 iPhone 11 ve 40 AirPods; Ankara, Bilecik, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ gibi farklı şehirlerindeki sahiplerine teslim edildi.

KATILIM REKORU KIRILDI

Erikli tarafından düzenlenen kapak altı kampanyaları içinde katılım rekoru kıran son kampanyayla ilgili konuşan Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama Direktörü Can Emci, “Hediye kazanan tüm talihlilerimiz, kampanya dönemleri sonunda ilan edilen tarihlerde noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Biz de tüm şeffaflığımızla çekiliş sonuçlarını canlı olarak eriklilezzeti instagram hesabımızdan yayınladık. Biz de bugün gerçekleştirilen ödül teslim töreni ile son araçları da sahiplerine teslim ederek kampanyamızı noktalıyoruz. Talihlilerimizi tebrik eder, uzun yıllardır bizi Türkiye’nin en sevilen suyu olmaya layık gören ve her zaman bizi destekleyerek kampanyalarımıza bu denli ilgi gösteren tüm tüketicilerimize teşekkür ederim.” dedi.