İnşaat 4. Çeyreğe iyi başladı

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Ekim Ayı Raporu’nu açıkladı. Ekim ayındaki hareketlilik ile birlikte 5 aydır inşaat sektörü yükseliş trendini devam ettirmektedir. Konut satışlarındaki yavaşlamaya rağmen devam eden projeler hızlanmıştır. Temmuz ayından bu yana yükseliş gösteren beklenti ise düşme eğilimindedir. Özellikle faizlerdeki tırmanmaya rağmen devam eden kur artışı beklentinin gerilemesindeki temel sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Güven Endeksi negatif tarafta kalmıştır. Beklenti ve güvenin ekim ayı için aşağı yönlü bir hareketi söz konusudur. Hazır Beton Endeksi Ekim Ayı Raporu’ndaki bütün endekslerde ve dolayısıyla inşaat sektöründe 2019 yılına kıyasla olumlu bir tablo söz konusudur. Ay bazında beklenti ve güven negatif tarafta kalsa da önceki yıla göre yükselmiştir.

POZİTİF TARAF

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Yükselen faiz, kredi yavaşlaması, talepteki durağanlık, ABD seçimleri sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerindeki yeni gelişmeler, pandemiye yönelik alınacak tedbirler ile birlikte yılın son 2 ayında ekonomik faaliyette yavaşlama beklenmektedir. PMI yani Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve kapasite kullanım oranlarındaki son rakamlar bu yavaşlamanın başladığını ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün de bu gelişmelerden bağımsız bir hareket sergilemesi beklenemez. Ancak ekim ayı THBB Hazır Beton Endeksi rakamları inşaat sektörünün yılı, tüm ekonomik zorluklara rağmen pozitif tarafta kapatacağına işaret etmektedir.” dedi.