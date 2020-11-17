Vodafone’dan kasıma özel avantajlı teklifler

15 Kasım 2020 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone, Kasım ayına özel olarak sunduğu faturalı tarifelerle müşterilerinin iletişim ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasına yardımcı oluyor. Buna göre, 5 GB’lık Uyumlu 5 tarifesi 29 TL, 10 GB’lık Yeni Süper Uyumlu tarifesi 39 TL, 20 GB’lık Redli 20 tarifesi 59 TL’ye satın alınabiliyor. Vodafone, avantajlı tarifelere sahip olmak için vodafone.com.tr üzerinden online başvuru yapan müşterilerine ilk 3 ay %15 indirim de sunuyor. Vodafone’un Uyumlu 5 ve Yeni Süper Uyumlu teklifleri sadece Kasım sonuna kadar geçerli olacak.

YOL ARKADAŞLIĞI

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Kazandıran tarifelerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda, faturalı bireysel müşterilerimiz için Kasım ayına özel tarifeler sunuyoruz. Tarifelerimize sahip olmak için online başvuru yapan müşterilerimize ilk 3 ay %15 indirim de sunuyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”