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17 Kas 2020 - 14:43- Siyaset G: 17 Kas 2020 - 14:45

AKP’de ilk toplantı Ellibeş ile yapıldı

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeni yönetim kurulunun ilk toplantısına online bağlanarak sürpriz yaptı. Ellibeş, “Türkiye ve Dünya çok önemli bir sürece girerken, AK Parti teşkilatları olarak daha çok çalışmalıyız” dedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 8 Kasım Pazar günü gerçekleşen AKP Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi’nde göreve seçilen yeni İl Yönetim Kurulu pazartesi günü ilk toplantısını eksiksiz katılımla yaptı. Antikkapı Restoran’da gerçekleşen toplantıya Koronavirüs tedavisi için evinde istirahatta bulunan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, online bağlantı ile katıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin tek tek kendisini tanıtmasından sonra konuşan Başkan Ellibeş, çok önemli bir süreçte zorlu bir görevi üstlendiklerini belirtti.

“HER KONGREDE DAHA DA GÜÇLENDİK”

Ellibeş, “AK Parti Kocaeli Teşkilatı 8 Kasım Pazar günü bir büyük sınavı daha başarıyla geride bıraktı. Büyükşehirler arasında ilçe kongrelerini tamamlayan ilk teşkilat olan Kocaeli, Marmara Bölgesinde de ilk il kongresini yaptı. Her bir kongremiz partimizin güçlenmesine ve daha da büyümesine vesile olmuştur. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin umudu olmaya devam etmiştir. Bu başarıda elbette ki, bugüne kadar partimize hizmet vermiş her bir teşkilat üyemizin payı bulunmaktadır. Bu nedenle her bir üyemize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZİ VE PARTİMİZİ YIPRATMAK İSTİYORLAR”

“Türkiye ve dünya çok kritik bir sürece girerken partimize yönelik saldırıların arttığını da hep birlikte görüyoruz. Çünkü AK Parti’nin yıpranması ve zayıflaması demek, Türkiye’nin istikrarına da zayıflatmak demektir. Yapılan sadece masum eleştiriler değil, açıkça iftirakarla dolu saldırılar olduğu için özellikle belirtmek isterim ki, bizlere bu dönemde çok fazla sorumluluk ve görevler düşüyor. Daha çok çalışacak, daha çok uykusuz kalacak ama ülkemizi ve partimizi yıpratmak isteyenlere milletimiz adına fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, koronavirüs, AKP, Mehmet Ellibeş

17 Kas 2020 - 14:43 - Siyaset

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