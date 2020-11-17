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17 Kas 2020 - 14:44- Siyaset G: 17 Kas 2020 - 14:45

SP Çayırova’dan Kızılay’a ziyaret

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, Kızılay Çayırova Şubesi’ni ziyaret etti
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SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, beraberinde il yönetim kurulu üyeleri Ömer Faruk Yıldırım, Süleyman Önver ve ilçe yöneticileri Erdal Durdağ ve Sinan Aydemir ile birlikte STK ziyaretleri kapsamında Çayırova Kızılay Şube Başkanı Dr. Ali Öncü’yü makamında ziyaret etti. Uzun süredir Kocaeli genelinde STK dernek, kamu kurumları ve esnafla birlikte halkın tüm kesimleri ziyaret ederek vatandaşı dinleyen Saadet Partisi, Çayırova’da da ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

“KIZILAY GÖZ BEBEĞİMİZ”

Kızılay Çayırova Şube Başkanı Dr. Ali Öncü’yü makamında ziyaret eden İlçe Başkanı Yusuf Aksu, “Ülkemiz ve dünyada mal ve can kaybına yol açan birçok olay meydana gelmektedir. Kimi zaman doğal afetler kimi zamanda savaşların yol açtığı büyük insani dramlar yaşanmaktadır. Türk Kızılayı, dünyanın her neresinde nasıl ve niçin olduğuna bakmadan din, dil ve ırk ayrımı yapmadan her türlü insani hizmetleri götüren ve kıtalar arası gönül bağları kuran ülkemizin göz bebeği bir kuruluştur. Zaman zaman kan bağışı çalışmalarında Saadet Partisi ve Kızılay ortak çalışmalarda yürütüyoruz ve bundan sonra bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Ziyaretleri için partililere teşekkür eden Şube Başkanı Öncü, çalışmalarında başarılar diledi.
# Kocaeli, Çayırova

17 Kas 2020 - 14:44 - Siyaset

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