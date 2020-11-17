YRP’li kadınlar, ‘Dünya Çocuk Kitapları Günü’nü kutladı

Geçtiğimiz günlerde il divan toplantılarını gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Kocaeli Kadın Kolları, Dünya Çocuk Kitapları Günü’nü unutmadı. Kadınlar, “İnsan duyan, düşünen bir varlıktır. Duygu ve düşüncelerini söz ya da yazı ile ifade eder. İnsanın kitapla ilişkisi çocuk yaşlarda başlar. Okul öncesinde anne, babalar çocuklarına şiir, hikâye, masal okurlar. Böylece çocukların kelime dağarcıkları, hayal dünyaları gelişir. Hayata daha kolay uyum sağlarlar. İyiyi, güzeli, doğruyu fark eder, güzel alışkanlıklar kazanırlar. Bilgiler kitaplar aracılığıyla geçmişten geleceğe uzanır. Bu yüzden kitaplar, geçmişle gelecek arasında en sağlam köprüdürler” sözleriyle kitapların önemini dile getirdiler.

“ASIL GÜCÜMÜZ İMANLI GENÇLİĞİMİZ”

Devamında, “Yeniden Refah Partisi olarak, biz biliyoruz ki; çocuklarımızın ve gençlerimizin ahlaki ve manevi gelişimini ihmal edip, onları sadece bilimsel ve teknolojik alanda yetiştirip eğitirsek, toplumumuza ve bütün insanlığa potansiyel bir tehdit yetiştirmiş oluruz. Millete, İslâm âlemine, yedi milyar insana faydalı nesiller yetiştirmek bizim en önemli hedefimiz olacak. Yeniden Büyük Türkiye hedefine ancak ve ancak kaliteli nesillerle ulaşılabilir. Bir milletin asıl gücü parası, tankı, tüfeği değil, imanlı gençliğidir” ifadelerini kullandılar.