Tarhan, işsiz gençler için kanun teklifi verdi

CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, genç işsizler için yeni bir kanun teklifi hazırladı. Tarhan, genç üniversiteli işsizlere yönelik istihdam önerisi içeren kanun teklifi istihdam eksikliği sorununa çare bulmayı hedefliyor. Kanun teklifinin gerekçesi hakkında bilgi veren Tarhan, “Türkiye’de ekonomik ve toplumsal kriz derinleşti. Çalışan insan sayısı son bir yılda yaklaşık 1 milyon kişi azalarak 27.5 milyon seviyesine geriledi. İş aramaktan vazgeçenler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar dahil olmak üzere işsiz sayımız 10 milyon seviyesine ulaştı. Bu ağır tabloda en vahim oran genç işsizlikle ilgili. Her dört gençten biri işsiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz umutsuz” dedi.

GENÇLER ÇIKIŞ ARIYOR

Tarhan, “Gençlerin % 76’ı daha iyi bir gelecek için yurt dışına yerleşmek istiyor. Liyakatin değil, torpil ve adam kayırmanın sonuç getirdiği bir düzende özellikle üniversite mezunu gençlerdeki hayal kırıklığı belirgin boyutlara ulaştı” dedi. Tarhan’a göre, “Üniversiteli gençler çıkış arıyor. Çünkü çalışmadıkları her gün bilgi birikimleri yok oluyor. Hayatta geri kalıyorlar. Ekonomik kriz nedeniyle zaten çok az yeni iş var. Pek çok işletmenin eleman ararken “tecrübe” koşulunu ön plana çıkarması ise gençlerdeki umutsuzluğu daha da derinleştirdi.”

GELİR VERGİSİ KANUNU

“ AKP 18 yıllık iktidarın teşvik ve istisnaları hep belli kesimlerden yana kullandı. Üç beş müteahhide dolar garantili gelir sağlayan adaletsiz bir düzen yarattılar. Oysa teşvikleri halkın sorunlarını çözmek için kullanmak da mümkün” diyen Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti: “Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesi için değişiklik önerdim. "İlk defa işe alınacak 4 yıllık lisans mezunlarının ücretleri, sigorta kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca gelir vergisinden müstesnadır” teklifi yasallaşırsa herkes kazanacak.

GENÇLERİN İSTİHDAMI

Bu Kanun hem genç üniversitelileri istihdam etmekte tereddüt yaşayan, bu nedenle daha tecrübeli personel arayan işletmelerin elini rahatlatacak hem de ilk defa işe girenler bakımından ciddi bir vergi avantajı söz konusu olacağı için gençler için en baştan itibaren kapalı olan kapılar iş ve istihdam için açılacak. Kalkınma için beşeri sermayemizi en iyi şekilde değerlendirmeye ve umudunu kaybeden üniversiteli gençlerimize bir gelecek sunmaya ihtiyacımız var.”