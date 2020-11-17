Çakar: Güney avucunu yalar

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, “BELSA’da önümüzdeki dönem AK Parti’li başkan oturacak” ifadelerini kullanmıştı. Güney’in iddialı açıklamasına CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar cevap verdi. Sayın Başkan avucunu yalar diyerek cevap veren Çakar, “31 Mart yerel seçilerinde de aynı sözleri söylüyordu. Fakat İzmit halkı gerçeği gördü ve özledikleri CHP’li belediye başkanına oy vererek 15 yıllık AKP zulmüne son verdi. Artık İzmit’i yapacağımız çalışmalar ve yatırımlarla birlikte CHP’li Belediye başkanları yönetmeye devam edecektir. İzmit halkı CHP’den memnundur. AKP İlçe Başkanı şimdiden uykularını kaçırmaya başladık.CHP 12 ilçe örgütü ve İl başkanlığı ile uyumlu çalışarak Kocaeli Büyükşehir’i’ de kazanacaktır” şeklinde konuştun.