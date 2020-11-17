AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, “BELSA’da önümüzdeki dönem AK Parti’li başkan oturacak” ifadelerini kullanmıştı. Güney’in iddialı açıklamasına CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar cevap verdi. Sayın Başkan avucunu yalar diyerek cevap veren Çakar, “31 Mart yerel seçilerinde de aynı sözleri söylüyordu. Fakat İzmit halkı gerçeği gördü ve özledikleri CHP’li belediye başkanına oy vererek 15 yıllık AKP zulmüne son verdi. Artık İzmit’i yapacağımız çalışmalar ve yatırımlarla birlikte CHP’li Belediye başkanları yönetmeye devam edecektir. İzmit halkı CHP’den memnundur. AKP İlçe Başkanı şimdiden uykularını kaçırmaya başladık.CHP 12 ilçe örgütü ve İl başkanlığı ile uyumlu çalışarak Kocaeli Büyükşehir’i’ de kazanacaktır” şeklinde konuştun.
Çakar: Güney avucunu yalar
AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in, “Belsa’da önümüzdeki dönem AK Parti’li başkan oturacak” sözlerine karşılık CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, avucunu yalar şeklinde cevap verdi
17 Kas 2020 - 15:06 - Siyaset Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.