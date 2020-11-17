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17 Kas 2020 - 15:20- Gündem G: 17 Kas 2020 - 16:05

Durmuş: Esnaflıktan men edilmeli

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, çocuklara şiddet uygulayan Şanlıurfa'daki esnafın meslekten men edilmesini istedi
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Şanlıurfa’da bir esnafın iş yerleri ve yoldan geçen araçlardan harçlık almaya çalışan çocuklara sinirlenerek şiddet uyguladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş bir açıklama yayımlayarak şiddet uygulayan esnafın meslekten men edilmesini istedi.

"YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER"

Durmuş, “Ülkece zaten zor günler geçirdiğimiz bu dönemde böyle elim ve acımaz haberleri gördükçe daha da kahroluyoruz vicdanlı bir millet olarak. Üstelik bu şahıs maalesef ki esnaf! Esnaf insan merhametlidir. Bizler görevimiz gereğince hep bunu deneyimledik ve savunduk. Mahallemizin esnafına çocuklarımızı emanet ederek büyüttüğümüz günlerden, bu yürek burkan görüntüleri izlediğimiz günlere düşmek çok acı verici.“

"ESNAFLIKTAN MEN EDİLMELİ”

“Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak, Şanlıurfa Esnaf Odası’na sesleniyorum. Bu şahsın esnaflıktan men edilmesi için gereken her şey yapılmalıdır. Bu psikolojide hiçbir kişi insanlığa faydalı olacağı mesleklerde barınmalıdır. Savunmasız bir çocuğa ne olursa olsun bu kötülüğü yapanın en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir."

# açıklama, Kocaeli

17 Kas 2020 - 15:20 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Metin - esnaflıktan mende nedir adamın insanlıktan men edilmesi gerek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Kasım 17:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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