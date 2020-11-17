Durmuş: Esnaflıktan men edilmeli

Şanlıurfa’da bir esnafın iş yerleri ve yoldan geçen araçlardan harçlık almaya çalışan çocuklara sinirlenerek şiddet uyguladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş bir açıklama yayımlayarak şiddet uygulayan esnafın meslekten men edilmesini istedi.

"YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER"

Durmuş, “Ülkece zaten zor günler geçirdiğimiz bu dönemde böyle elim ve acımaz haberleri gördükçe daha da kahroluyoruz vicdanlı bir millet olarak. Üstelik bu şahıs maalesef ki esnaf! Esnaf insan merhametlidir. Bizler görevimiz gereğince hep bunu deneyimledik ve savunduk. Mahallemizin esnafına çocuklarımızı emanet ederek büyüttüğümüz günlerden, bu yürek burkan görüntüleri izlediğimiz günlere düşmek çok acı verici.“

"ESNAFLIKTAN MEN EDİLMELİ”

“Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak, Şanlıurfa Esnaf Odası’na sesleniyorum. Bu şahsın esnaflıktan men edilmesi için gereken her şey yapılmalıdır. Bu psikolojide hiçbir kişi insanlığa faydalı olacağı mesleklerde barınmalıdır. Savunmasız bir çocuğa ne olursa olsun bu kötülüğü yapanın en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir."