Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Kas 2020 - 15:40- Asayiş G: 17 Kas 2020 - 15:45

Kocaeli'deki "arkadaş cinayeti" davasında mütalaa

Karamürsel'de geçen yıl Kenan Tunç'u darbederek öldürdükleri iddiasıyla biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. 
mask

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.B. (50) ve tutuksuz sanık S.C. (34) ile taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık O.B'nin, "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk hainin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı, tutuksuz sanık S.C'nin, maktulün ölümüne sebebiyet verecek eylemlere katıldığına dair delil bulunmadığından, beraatine karar verilmesini istedi.

SÜRE İSTEDİ

Maktulün ailesinin avukatı Ahmet Haşim Şener, sanık O.B'nin, maktul Kenan Tunç'un rahatsız olduğunu bildiğini, mahkemenin karar verirken bunun gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Sanık O.B, 30 yıllık arkadaşı olan maktulün hastalığını biliyorsa kasıtlı davrandığı söylenebilir." dedi.  Tutuklu sanık O.B. tahliyesini, tutuksuz sanık S.C. ise beraatine karar verilmesini istedi. Sanık avukatları da esasa ilişkin verilen mütalaaya karşı savunmalarını yapmak için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, polis memuru E.T'nin tanık olarak ifadesinin alınmasına, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının hazırlamaları için süre verilmesine, tutuksuz sanığın adli kontrol hükümlerinin kaldırılması talebinin reddine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.  15 Ekim 2019'da, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde S.C'ye ait evde Kenan Tunç'un (47) darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan O.B. ve S.C. tutuklanmıştı.

# karamürsel

17 Kas 2020 - 15:40 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Otomobilden 200 bin TL çalan 3 hırsız yakalandı mask
Otomobilden 200 bin TL çalan 3 hırsız yakalandı
İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli’de yakalandı mask
İl il gezerek kuyumcuları dolandıran 3 tırnakçı Kocaeli’de yakalandı
Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoydu! mask
Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoydu!
Kural ihlali yapan 358 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 358 kişiye para cezası
Uygulamada silah ve uyuşturucu ile yakalandı mask
Uygulamada silah ve uyuşturucu ile yakalandı
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu mask
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı mask
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı mask
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler... mask
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü mask
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü

GALERİ

Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı mask
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL