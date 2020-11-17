Üzülmez, taburcu oldu

Üzülmez açıklamasında şunları söyledi: "Yoğun geçen kemoterapi süreci, uzun saatler süren bir ameliyat ,yoğun bakım ve ardından odada tedavi sürecinin ardından bugün (Salı) taburcu olmuş bulunuyorum. Hastalığımın ortaya çıkmasından bu yana geçen süre içerisinde dualarıyla, iyi niyetli dilek ve temennileriyle bana destek veren tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve yakınlarıma teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte uzun süreçli kontrollü tedavi ve dikkatli bir şekilde bu amansız hastalığı bir daha nüksetmemek üzere atlatacağız inşallah…"