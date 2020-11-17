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17 Kas 2020 - 15:57- Siyaset G: 17 Kas 2020 - 16:05

Mutlu: Çıkar faturanı göster

Saadet Partisi ile AKP Kocaeli teşkilatları arasında kongre tartışması devam ediyor. Mutlu ile AKP yönetimi birbirlerini belge açıklamamak ile suçluyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında AKP Kocaeli 7. Olağan İl Kongresinin Büyükşehir Belediyesi kaynakları ile yapıldığını iddia etmişti. Milyonlarca liraya mal olduğu iddia edilen kongre ile ilgili Zafer Mutlu açıklama beklediğini ifade etmişti. Zafer Mutlu’nun iddialarını AKP İl Yöneticisi Halit Çokan geçtiğimiz gün yalanlamış, kongrenin parti kaynakları ile yapıldığını ifade etmişti.  Çokan açıklamasında, “Salonun kiralanması dahil her türlü masraf partimizin kasasından karşılanmıştır. Aksini iddia ediyorsa buyursun delillerini ortaya koysun” ifadelerini kullanmıştı.

“İL BAŞKANININ SORGULAMASI SIRADAN BİR DURUMDUR”

Çokan’ın, “Kongreyi kendi imkanlarımızla yaptık açıklamasına Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu karşı cevap verdi. İddiasını hatırlatarak açıklamasına başlayan Mutlu, “İddiamıza bir arkadaş cevap vermiş. ‘Elinde belge varsa açıklasın’ demiş. Bizim gördüklerimiz, bizzat görenlerden duyduklarımız da var. Bunu bir kenara koyalım. Ancak şu kadarını söyleyelim ki iktidar Ak partili Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçe belediyesi Ak Partili ise yapılan il kongresinin ve diğer parti harcamalarının belediye veya kamu bütçesinden harcanmadığını bilmek hakkımızdır. Bu durum bırakın bir siyasi parti il başkanını sıradan vatandaşın dahi sorgulaması gereken bir durumdur” dedi.

“KONGRE HAZIRLIĞINI HANGİ FİRMAYA YAPTIRDINIZ?”

Ülkede tüm siyasi partilerin faaliyetlerini kendi bütçelerinden yapmak zorundadır diye belirten Mutlu, “Yine Covid-19 testini parti kongresine katılım şartıyla değil herkese uygulandığı gibi semptom belirtisi halinde yaptırmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralları her vatandaşımıza eşit uygulanmalıdır. Sıradan vatandaş için ortaya atılan bir iddia için iddianı ispat et diyebilirsin Halit Efendi. Ama iktidar partisi isen bunu diyemezsin çıkarır faturanı ibraz edersin. Milleti de ikna edersin. Ha bir de keşke bu açıklamayı yapan arkadaşa bir basın muhabiri arkadaş sıcağı sıcağına sorsaydı. 'Kongre hazırlığını hangi firmaya yaptırdınız' diye. Acaba cevap verebilir miydi sizce” ifadelerini kullandı.

# Vatandaş, açıklama, Kocaeli, AKP, Büyükşehir

17 Kas 2020 - 15:57 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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