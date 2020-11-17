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17 Kas 2020 - 16:16- Gündem G: 17 Kas 2020 - 16:18

İzmit Belediyesinin ‘Kardeş Elleri’ Balören’de umut oldu

İzmit Belediyesinin birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut olan “Kardeş Eller” projesi kapsamında, İzmitli iki hayırsever, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa akülü sandalye hediye ederek, kardeş eli uzattı
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İzmit Belediyesinin Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında hayata geçirdiği “Kardeş Eller” projesi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşadıkları sıkıntılar giderilmeye devam ediyor. İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere kendi imkânlarıyla verdiği desteğin yanı sıra bu proje hayırsever vatandaşları da ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Balören Köyü’nde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bir vatandaşın belediyeye başvurması sonucunda bir hayırseverin kendisine akülü sandalye hediye ederek büyük bir sıkıntısını gidermesi “Kardeş Eller” projesinin bir kez daha önemini gösterdi. 

BAĞIŞÇI DESTEĞİ İLE SORUN ÇÖZÜLDÜ

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Kardeş Eller” projesi kapsamında Balören Köyü’nde ikamet eden yakını için Ahmet Ateş’in akülü sandalye talebi sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme sonrasında olumlu bulundu. Konuyla yakından ilgilenen sosyal hizmet uzmanlarının çalışması sonucunda bir hayırsever vatandaş ihtiyaç sahibi aileyle bir araya getirilerek talep edilen akülü sandalye vatandaşa hediye edildi. Böylelikle “Kardeş Eller” projesi ile bir ailenin engeli daha aşılmış oldu. 

FATMA HANIM SAYESİNDE İZMİT ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Akülü sandalyesine kavuşan ihtiyaç sahibinin yakını Ahmet Ateş, Başkan Hürriyet’e teşekkür ederek, “İzmit Belediyesine telefonla akülü sandalye talebinde bulunduğumda ilgili yerlere yönlendirildim. Sosyal hizmet uzmanları tarafından üç gün içerisinde geri dönüş aldım. İncelemelerde bulundular. Sonraki süreçte sosyal hizmet uzmanları ile görüştüm ve bizi bağışçı ile görüştüreceklerini söylediler. Bağışçı ile görüştük ve talebimden kısa bir süre sonra akülü sandalye hediye edildi. Bu açıdan olumlu bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bu hizmetler devam ettikçe Fatma Hanım sayesinde İzmit çok daha iyi olacak” ifadelerinde bulundu. 

AİLELERE UMUT OLMAK İSTEYENLER

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği “Kardeş Eller” projesine destek olmak ve ihtiyaç sahibi ailelere umut olmak isteyen tüm hayırsever vatandaşlar http://izmitkardeseller.com/ destek-vermek-istiyorum.html adresinden, 0262 318 00 00 numaralı telefondan veya 0532 166 41 41 numaralı Whatsapp ihbar hattından iletişime geçerek destek sağlayabilir.
# İzmit, Vatandaş, destek

17 Kas 2020 - 16:16 - Gündem

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