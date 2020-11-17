GTÜ'de üniversite sanayi Buluşması 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN öncülüğünde GTÜ yönetimi; OSB ile Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanları ve sanayiciler ile İstişare Toplantısında bir araya geldi. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlik, paydaşlık zemininde ortak çalışma alanlarını ve halihazırda gerçekleştirilen iş birliklerini geliştirme amacı taşıyor.

GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nin ve GTÜ Teknopark A.Ş. yönetici ve personelinin yer aldığı etkinlikte Üniversitenin bölge sanayicileri için sunduğu hizmetler ve üniversite-sanayi iş birliği imkanları anlatıldı. Kariyer Geliştirme Merkezi’nin çalışmaları, Sürekli Eğitim Merkezinin sunmuş olduğu eğitimler, Gebze LAB bünyesinde sunulan Test-Analiz ve Laboratuvar imkanları, GTÜ Teknopark’ın yapısı ve imkanları, GTÜ Teknopark’ın yürütücülüğünü üstlendiği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi” içinde yapılacak olan faaliyetler, TTO’nun bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler ve sunduğu hizmetler anlatılıldı. Toplantıda ayrıca GTÜ’nün de ortakları arasında yer aldığı STARCAMP Uluslararası Hızlandırma Merkezi hakkında bilgi verildi.