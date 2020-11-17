Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Kas 2020 - 20:30- Gündem G: 17 Kas 2020 - 16:56

“Sosyal medyada adalet arayışını biz de istemiyoruz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün sosyal medyada adalet arayışı açıklamasını gazetemize değerlendiren Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, “Biz de sosyal medyada adalet arayışı olmasını istemiyoruz. Ama maalesef ülkede sosyal medyada adalet arayışına muhtaç hale geldik” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün mesleğe yeni atanan hakim ve savcıların uygulamalı eğitim göreceği Çankaya İncek'teki Türkiye Adalet Akademisi Uygulama Adliyesi'nin açılışını yaptı. Törende yeni atanan hakim ve savcılara seslenen Bakan Gül, sosyal medyadaki adalet çağrılarını eleştirdi. Bakan Gül, "Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Birileri sosyal medyadan 'Adalet Bakanı bunu niye tutuklamıyor', 'Adalet Bakanı niye soruşturma açmıyor' diye yazıyor. Bunlar yargıya müdahale talebidir. Asla kabul etmiyoruz” dedi. Bakan Gül aynı zamanda mesleğe yeni atanan hakim ve savcılara yönelik, "Hiçbir yerden talimat almadan işinizi yapacağınıza inanıyoruz" dedi.

“ÇOK KIYMETLİ SÖZLER”

Adalet Bakanı Gül’ün çıkışlarını, Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir gazetemize değerlendirdi. Bakan Gül’ün ‘talimat almadan işinizi yapacağınıza inanıyoruz’ açıklamasına destek veren Baro Başkanı Candemir, “Bu hiçbir yerden talimat almama hususu ve geçen günlerde yaptığı uzun yargılama esastır, hakim ve savcıları yargıç bağımsızlığına ve tarafsızlığına uygun davranmaya davet eden sözlerinin altına imzamı atıyorum. Çok kıymetli sözler bunlar” dedi.

“İFADELERİNE AYNEN İŞTİRAK EDİYORUM”

“Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyan, hiçbir yerden talimat almayan, hukukun üstünlüğünü koruyacak kararlar verin şeklindeki ifadesine aynen iştirak ediyorum” diyerek sözlerine devam eden Gültekin Candemir, Bakan Gül’ün açıklamasındaki ifadelerin, yıllardır mücadelesini verdikleri konu olduğunu vurguladı. Candemir, bu sözleri Adalet Bakanından bizzat kendisinden duymalarının de kendileri için kıymetli olduğunu da belirtti.

“HİÇBİRİMİZ İSTEMİYORUZ”

Bakan Gül’ün sosyal medyadaki adalet talepleri ile ilgili açıklamasını da değerlendiren Candemir, “Sosyal medyadaki adalet taleplerini hiçbirimiz istemiyoruz. Ama bunun da yargı sürecinin Türkiye’de çok ağır işlemesi ve özellikle kamu vicdanını yaralayan dosyalarda tutuksuz yargılamaya çok sıkla rastlandığını ama buna rağmen ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ile alakalı pek çok dosyada tutuksuz yargılama esasının bir kenara bırakılmasına biz de karşısındayız” şeklinde konuştu.

“MUHTAÇ HALE GETİRİLDİK”

Kendilerinin de sosyal medyada adalet arayışı olmasını istemediklerini ifade eden Candemir, “Ama maalesef ülkede sosyal medyada adalet arayışına muhtaç hale geldik. Çok uzun sürüyor davalar. Kadına şiddet davaları, çocuk istismarı davaları ve kamuoyuna yansıyan çocuk istismarını öven bazı ifadeler ile ilgili adalet tesis edilmiyor. Savcılar bazen görevlerini yapmıyor. Mahkemelerde vicdanı yaralayan kararlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Keşke sosyal medyada adalet aramaya ihtiyaç duyulmasa” ifadelerine yer verdi.
# Kocaeli, çocuk, eğitim, destek

17 Kas 2020 - 20:30 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinin ‘Kardeş Elleri’ Balören’de umut oldu mask
İzmit Belediyesinin ‘Kardeş Elleri’ Balören’de umut oldu
Tarhan, işsiz gençler için kanun teklifi verdi mask
Tarhan, işsiz gençler için kanun teklifi verdi
Körfezli çocuklar, ‘Şaşkın Korsan’la eğlendi mask
Körfezli çocuklar, ‘Şaşkın Korsan’la eğlendi
5 ilde FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı mask
5 ilde FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı
Çuhane Caddesinde risk teşkil eden Çınarlar kaldırılıyor mask
Çuhane Caddesinde risk teşkil eden Çınarlar kaldırılıyor
İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları eğitimleri başladı mask
İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları eğitimleri başladı
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı mask
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı mask
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler... mask
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...

GALERİ

Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı mask
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL