“Sosyal medyada adalet arayışını biz de istemiyoruz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün mesleğe yeni atanan hakim ve savcıların uygulamalı eğitim göreceği Çankaya İncek'teki Türkiye Adalet Akademisi Uygulama Adliyesi'nin açılışını yaptı. Törende yeni atanan hakim ve savcılara seslenen Bakan Gül, sosyal medyadaki adalet çağrılarını eleştirdi. Bakan Gül, "Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Birileri sosyal medyadan 'Adalet Bakanı bunu niye tutuklamıyor', 'Adalet Bakanı niye soruşturma açmıyor' diye yazıyor. Bunlar yargıya müdahale talebidir. Asla kabul etmiyoruz” dedi. Bakan Gül aynı zamanda mesleğe yeni atanan hakim ve savcılara yönelik, "Hiçbir yerden talimat almadan işinizi yapacağınıza inanıyoruz" dedi.

“ÇOK KIYMETLİ SÖZLER”

Adalet Bakanı Gül’ün çıkışlarını, Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir gazetemize değerlendirdi. Bakan Gül’ün ‘talimat almadan işinizi yapacağınıza inanıyoruz’ açıklamasına destek veren Baro Başkanı Candemir, “Bu hiçbir yerden talimat almama hususu ve geçen günlerde yaptığı uzun yargılama esastır, hakim ve savcıları yargıç bağımsızlığına ve tarafsızlığına uygun davranmaya davet eden sözlerinin altına imzamı atıyorum. Çok kıymetli sözler bunlar” dedi.

“İFADELERİNE AYNEN İŞTİRAK EDİYORUM”

“Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyan, hiçbir yerden talimat almayan, hukukun üstünlüğünü koruyacak kararlar verin şeklindeki ifadesine aynen iştirak ediyorum” diyerek sözlerine devam eden Gültekin Candemir, Bakan Gül’ün açıklamasındaki ifadelerin, yıllardır mücadelesini verdikleri konu olduğunu vurguladı. Candemir, bu sözleri Adalet Bakanından bizzat kendisinden duymalarının de kendileri için kıymetli olduğunu da belirtti.

“HİÇBİRİMİZ İSTEMİYORUZ”

Bakan Gül’ün sosyal medyadaki adalet talepleri ile ilgili açıklamasını da değerlendiren Candemir, “Sosyal medyadaki adalet taleplerini hiçbirimiz istemiyoruz. Ama bunun da yargı sürecinin Türkiye’de çok ağır işlemesi ve özellikle kamu vicdanını yaralayan dosyalarda tutuksuz yargılamaya çok sıkla rastlandığını ama buna rağmen ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ile alakalı pek çok dosyada tutuksuz yargılama esasının bir kenara bırakılmasına biz de karşısındayız” şeklinde konuştu.

“MUHTAÇ HALE GETİRİLDİK”

Kendilerinin de sosyal medyada adalet arayışı olmasını istemediklerini ifade eden Candemir, “Ama maalesef ülkede sosyal medyada adalet arayışına muhtaç hale geldik. Çok uzun sürüyor davalar. Kadına şiddet davaları, çocuk istismarı davaları ve kamuoyuna yansıyan çocuk istismarını öven bazı ifadeler ile ilgili adalet tesis edilmiyor. Savcılar bazen görevlerini yapmıyor. Mahkemelerde vicdanı yaralayan kararlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Keşke sosyal medyada adalet aramaya ihtiyaç duyulmasa” ifadelerine yer verdi.