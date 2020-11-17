“2019’da işsizler kervanına 1 milyon kişi katılmış”

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Kasım ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığındaZoom programı üzerinden gerçekleştirildi. KSO Meclis Toplantısı’na konuk konuşmacı olarak Doç. Dr. Şevket Sayılgan – Ekonomist veDoç. Dr. Çiğdem Nas – İKV Genel Sekreteri katıldılar.KSO Meclis Toplantısı’nda ilk sözü alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasında ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

“İŞSİZLİK YÜZDE 13”

Zeytinoğlu, “İşsizlik oranı (ağustos) yüzde 13,2. Geçen yılın aynı dönemine göre;İstihdam edilenler 975 bin kişi geriledi. İşgücüne katılım 1 milyon 431 bin kişi geriledi.İşsiz sayısı 456 bin kişi geriledi.Aylık bazda baktığımızda ise iyileşmeler devam ediyor.İstihdam edilenler 291 bin kişilik arttı.İşgücüne katılım 258 bin kişi arttı.İşsiz sayısı 33 bin kişi geriledi.Temmuz’dan ağustosa gerçekleşen aylık 291 bin kişi istihdam artışına baktığımızda;Sanayi 106 bin kişi,Hizmetler 126 bin kişi.Tarım 6 bin kişi, İnşaat 53 bin kişi,Aylık bazda iyileşmeler olumlu ancak işgücüne katılım ve çalışan sayımız hala olması gereken seviyenin altında” dedi.

“İŞSİZLER KERVANINA 1 MİLYON KİŞİ KATILMIŞ”

Zeytinoğlu, “2019 yılının ağustos ayında çalışabilir nüfusumuz 61 milyon 591 bin kişi iken bu yıl 62 milyon 730 bin kişiye yükselmiş. Yani 1 milyon 139 bin kişi artmış. Benzer şekilde geçen yıl ağustos ayında 28 milyon 529 bin kişi istihdam edilirken, bu yıl 27 milyon 554 bin kişi istihdam edilmiş.

Yaklaşık bir milyon kişi işsizler kervanına katılmış. Tabi bunun en büyük sebebi turizm sektörünün bu yıl durmasından kaynaklanıyor. Genç nüfustaki işsizlik oranımız ise yüzde 26,1 ile çok yüksek. Bunun da eğitim ile aşılabileceğini düşünüyoruz.Ancak zaman alacağını da biliyoruz” dedi.