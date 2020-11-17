Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Kas 2020 - 17:21- Asayiş G: 17 Kas 2020 - 17:27

Üvey annesinin boğazını keserek öldüren şahıstan ilginç savunma

Kartepe'de Gürcistan uyruklu üvey annesini, boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası istendi. Davada kendisini savunan cinayet zanlısı, kadınların öldürülmesini istemediğini söyledi
mask

Kartepe'de 24 Ekim 2018 de meydana gelen olayda Erdoğan Y.’nin eşi Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı üvey oğlu Samet Cihan Y. tarafından bıçakla boğazı kesilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gokhldze hayatını kaybederken, olayın ardından evden kaçan Samet Cihan Y., polis ekiplerince dere içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına aldı. Emniyette psikolojik problemleri olduğunu söyleyen cinayet zanlısı Samet Cihan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAİ SORUMLULUĞUN TAM OLDUĞU RAPORDA KESİNLEŞTİ

Üvey annesini öldürdüğü iddia edilen Samet Cihan Y. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Bir önceki davada mahkeme heyetinin talebi doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Samet Cihan Y.’nin cezai sorumluluğunun tam olduğunu tespit edildi.

SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı tarafından mütalaada Samet Cihan Y.’nin kasten öldürme suçundan müebbet hapsini talep edilerek, delillerin dosyada saklamasını istendi. Mütalaanın okunmasının ardından savunma yapan Samet Cihan Y., “Babam eşinin genç olmasından dolayı evliliklerini karşı çıktığımı ve uyuşturucu bağımlısı olduğumu düşündü. Ancak böyle bir şey yoktu. Babamla birlikte hastanede uyuşturucu bağımlısı olup olmadığım konusunda test yapmaya gittik. Testim negatif çıktı. Babamla üvey annemin sağlıklı bir evlilikleri yoktu. Babamın evliliğinden şüphelendim" dedi.

ÜVEY ANNEM BİZE SALDIRIRKEN KENDİNİ YARALAMIŞ OLABİLİR

Daha önceki savunmasında babasının üvey annesini öldürmüş olabileceğini söyleyen Samet Cihan Y. duruşmanın devamında eski ifadelerini değiştirdi. Cihan Y. ifadesinde, "Benim üvey annemi yaralamaya ya da öldürmeye sebep verecek bir şey yoktu, ben öyle bir şey yapmadım. Ben bunun babamın da yaptığını düşünmüyorum. Üvey annem bana, babama ve aile büyüklerime saldırmak istedi o arada kendini yaralamış olabilir. Bir kadının öldürülmesini istemem. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanığın kasten öldürme suçundan olay yeri inceleme tutanağı, adli tıp raporundan alınan raporlar, sanığın söyledikleri ve diğer hususlar dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

# Kocaeli, İstanbul

17 Kas 2020 - 17:21 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu’nu helikopterle denetliyor mask
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu’nu helikopterle denetliyor
Kocaeli'deki "arkadaş cinayeti" davasında mütalaa mask
Kocaeli'deki "arkadaş cinayeti" davasında mütalaa
Mahkemede bıçakladığı eniştesini suçladı mask
Mahkemede bıçakladığı eniştesini suçladı
Fuhuş operasyonunda 25'i kadın 34 gözaltı mask
Fuhuş operasyonunda 25'i kadın 34 gözaltı
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
Otomobilden 200 bin TL çalan 3 hırsız yakalandı mask
Otomobilden 200 bin TL çalan 3 hırsız yakalandı
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı mask
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı mask
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler... mask
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü mask
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü

GALERİ

Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı mask
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL