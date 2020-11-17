Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Kas 2020 - 20:01- Gündem G: 17 Kas 2020 - 20:25

Erdoğan yeni yasakları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı.
mask

Son aylarda hızla tırmanışa geçen corona virüsü vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan alınan önlemleri şu sözlerle aktardı:

*Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın gündeminden kurtararak asıl gündemimize odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize uzaklaştırmaktadır.

*Yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması 20 yaş altına da uygulanacak. AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoranlarda sadece paket uygulamasına geçilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek, halı sahalar kapalı alınacak.

# destek, salgın, koronavirüs, Spor, eğitim

17 Kas 2020 - 20:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinin ‘Kardeş Elleri’ Balören’de umut oldu mask
İzmit Belediyesinin ‘Kardeş Elleri’ Balören’de umut oldu
Tarhan, işsiz gençler için kanun teklifi verdi mask
Tarhan, işsiz gençler için kanun teklifi verdi
Körfezli çocuklar, ‘Şaşkın Korsan’la eğlendi mask
Körfezli çocuklar, ‘Şaşkın Korsan’la eğlendi
5 ilde FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı mask
5 ilde FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı
Çuhane Caddesinde risk teşkil eden Çınarlar kaldırılıyor mask
Çuhane Caddesinde risk teşkil eden Çınarlar kaldırılıyor
İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları eğitimleri başladı mask
İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları eğitimleri başladı
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı mask
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı mask
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler... mask
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...

GALERİ

Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı mask
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL