Erdoğan yeni yasakları açıkladı!

Son aylarda hızla tırmanışa geçen corona virüsü vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan alınan önlemleri şu sözlerle aktardı:

*Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın gündeminden kurtararak asıl gündemimize odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize uzaklaştırmaktadır.

*Yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması 20 yaş altına da uygulanacak. AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoranlarda sadece paket uygulamasına geçilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek, halı sahalar kapalı alınacak.