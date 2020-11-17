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17 Kas 2020 - 20:20- Eğitim G: 17 Kas 2020 - 20:27

Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." açıklamasını yaptı.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Herkes toplantı sonunda çıkacak  koronavirüs kararlarını merak ediyordu. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Erdoğan uzaktan eğitime dair konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." açıklamasını yaptı.
# eğitim, koronavirüs

17 Kas 2020 - 20:20 - Eğitim

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