Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Kas 2020 - 20:45- Gündem G: 17 Kas 2020 - 20:48

Bakan Koca korkutan rakamları açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17 Kasım Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybederken 3 bin 819 yeni hasta tespit edildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 103 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 704’e yükseldi. Bugün toplam 156 bin 692 test yapılırken, 3 bin 819 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 421 bin 413 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 688 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 359 bin 63’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 657 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: SAVAŞÇILARIMIZI GÜÇLÜ TUTMAK ZORUNDAYIZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız.

* Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

17 Kas 2020 - 20:45 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinin ‘Kardeş Elleri’ Balören’de umut oldu mask
İzmit Belediyesinin ‘Kardeş Elleri’ Balören’de umut oldu
Tarhan, işsiz gençler için kanun teklifi verdi mask
Tarhan, işsiz gençler için kanun teklifi verdi
Körfezli çocuklar, ‘Şaşkın Korsan’la eğlendi mask
Körfezli çocuklar, ‘Şaşkın Korsan’la eğlendi
5 ilde FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı mask
5 ilde FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı
Çuhane Caddesinde risk teşkil eden Çınarlar kaldırılıyor mask
Çuhane Caddesinde risk teşkil eden Çınarlar kaldırılıyor
İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları eğitimleri başladı mask
İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları eğitimleri başladı
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı mask
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı mask
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler... mask
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...

GALERİ

Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı mask
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL