Tedbirlere uymayan berberlere ceza kesildi

Gölcük'te koronavirüs tedbirlereleri kapsamında berberler denetlendi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çolular’ın da katıldığı denetimlerde polis ve zabıta ekipleri ilçede bulunan 200 berberi tek tek kontrol etti. Gerçekleştirilen uygulamada tek kullanımlık havlu ve önlük bulundurmayan iş yerlerine 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 5 işyerine toplam 15 bin 750 TL para cezası kesildi.