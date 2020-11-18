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18 Kas 2020 - 09:29- Gündem G: 18 Kas 2020 - 09:32

Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor

İzmit'te müzisyen İrfan Yakar dana ve koyun bağırsağından enstrüman teli yapıyor. İrfan Yakar enstrüman tellerinin yurt dışından ithal edildiğini, kendisinin yaptığı tellere ilgi olduğunu belirtti.

Demirören Haber Ajansı
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Eski zamanlarda keman telleri dana ve kuzu bağırsağından üretilirken gelişen teknolojiyle birlikte plastik veya metal teller üretilmeye başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Kemençe Bölümü’nden mezun olan İrfan Yakar, bu eski tekniği araştırıp geliştirerek kendi evinde bağırsaktan yaptığı telleri üretmeye başladı. İrfan Yakar’ın yaptığı teller ilgi görmeye başladı.  

"DANA VE KUZU BAĞIRSAĞINDAN YAPIYORUM"

Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik kemençe mezun olduğum saz. Bu sazın üzerinde bulunan teller normalde plastik raket tellerinden oluyor ya da metal teller kullanılıyor. Fakat buna ruhunu ise bağırsaktan yapılan teller veriyor. Dana ya da kuzu bağırsağından olabilir, yabancılarda domuz bağırsağı bile kullanan oluyor ama bizim kültürümüze uymadığı için biz dana ve kuzuyu tercih ediyoruz. Ben bunun yapımına evimin balkonunda başladım. Bağırsakla çalışmak göründüğü gibi temiz bir iş değil. Biraz koku yaymaya başlayınca dedemden kalma evimde yapmaya devam ettim. Bu işe baya bir zaman ayırdım. Yaklaşık 5 senelik bir araştırma ve 7-8 aylık bir pratiğin sonucunda yapmaya başladım." dedi. 

NASIL TELE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ANLATTI 

Yakar bağırsakları nasıl tel haline getirdiğini şöyle anlattı:  "Bağırsak ilk önce temizleniyor daha sonra bazı solüsyonlarda bekletiliyor. Bağırsak bu işlemlerden geçtikten sonra geriliyor ve kurutuluyor. Kurutulunca çok ince bir tel haline geliyor. Biz bunları geriyoruz ve sıkıyoruz. En son ip haline geldikten sonra nemli odalarda kurutuyoruz. Nemli olması gerekiyor çünkü birden kurutursanız bağırsak esnekliğini kaybedip kırılgan bir şekle geliyor. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kesiliyor ve kullanılabilir hale geliyor.”  

"KEMENÇEYİ DÜŞÜNEREK ÜRETMEYE BAŞLADIM"

Bir sonraki amacının kemanda bu telleri kullanmak olduğunu ifade eden Yakar, "Bağırsaktan yapılan bu teller öncelikle kemanda kullanılıyor. Ben bunu ilk olarak klasik kemençeyi düşünerek üretmeye başladım. Bir sonraki amacım da kemanlarda da bu teli kullanmak. Bu normalde dışarıdan ithal gelen bir ürün, kendi kendime düşünerek neden ülkemizde de bunu üretmeyelim, neden dışarıya paramız aksın dedim. Şimdi inanın İtalya’dan, Yunanistan’dan, Almanya’dan çeşitli ülkelerden istekler geldi. Hobi olarak başladığım işe şu anda biraz daha geliştirme aşamasındayım. İnanıyorum ki yakın zamanda daha da büyük bir firma haline getireceğim” diye konuştu.

# İstanbul

18 Kas 2020 - 09:29 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Enver Özoğlu - İlahi İrfan Hocam muhteşem adamsınız tek kelimeyle,sizden ve Abiniz Yücel Beyden aldığımız musiki dersleri ve meşkleri,neşeli tavırlarınızı unutamayız,bu metotla ürettiğiniz enstrüman telleriyle Ülkemize çok faydalı olacağınız vesilesiyle,teşekkürler,başarılar,selam sevgi ve saygılar sunarız efendim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 09:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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