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18 Kas 2020 - 09:41- Gündem G: 18 Kas 2020 - 09:44

Bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden aldı. Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın getirildi.

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Cumhurbaşkanı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın getirildi.

18 Kas 2020 - 09:41 - Gündem

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