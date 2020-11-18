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18 Kas 2020 - 09:46- Gündem G: 18 Kas 2020 - 09:49

Koronavirüsünü öldüren maske

İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından geliştirilen maskenin koronavirüsü öldürdüğü açıklandı.
mask

Temas halinde corona ve grip virüsü gibi virüsleri öldürebilen yeni bir antiviral yüz maskesi geliştirildiği duyuruldu. Nottingham Trent Üniversitesi’nden bir bilim insanı tarafından geliştirilen bu maske Aralık ayında satışa sunulabilir. Çoğu yüz maskesi örnekleri 3 katlı olarak tasarlanıyor. Ancak bu yeni maske nano bakırdan yapılmış antiviral katmana da sahip ve 5 katlı. Maskenin virüsü etkisiz hale getirmesi ise bakırın, virüsle temas ettiğinde salınan iyonlara sayesinde oluyor.

"ETRAFINDAKİLERİ DE KORUYOR"

Mirror gazetesine konuşan maskenin tasarımcısı Dr. Gareth Cave şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı; antiviral katman, filtre katmanları tarafından bloke edilen virüsü öldürüyor” dedi. Dr. Cave, “Geleneksel cerrahi tıp maskeleri sadece virüsün maskeye girmesini veya çıkmasını engelliyor. Maskeye hapsolan virüsü öldürmek için farklı bir mekanizması yok. Yeni antiviral maske, mevcut bariyere ek olarak virüsü öldüren bir teknolojiye de sahip. Bariyer katmanını maskenin her iki tarafına da ekledik, böylece yalnızca kullanıcıyı değil etrafındakileri de koruyor.” diye konuştu.

10 STERLİNDEN SATILIYOR

Kasım ayı içinde maskelerin üretime girmesi bekleniyor. Böylece aralık ayından itibaren de maskeler satışa sunulabilecek. Araştırmacılar maskenin fiyatını açıklamazken standart maskelerin 50 adetlik paketli versiyonu İngiltere’de 10 sterlinden satılıyor.

# koronavirüs, öldüren, maske

18 Kas 2020 - 09:46 - Gündem

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