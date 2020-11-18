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18 Kas 2020 - 14:16- Asayiş G: 18 Kas 2020 - 14:19

Hem öldürdü hem özür diledi!

Başiskele'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı, yargılandığı davada ölen şahsın ailesinden "öldürme niyetim yoktu" diyerek özür diledi.
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Olay 5 Nisan tarihinde Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto tamirhanesi sahibi Erdem İyem ile Hızır Akgün arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Daha sonra iş yerine gelen Erdem İyem’in kardeşi kardeş Ertekin İyem de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi sonrasında Erdem İyem, Hızır Akgün’ün ayağına pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İyem tutuklanırken, Erdem İyem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bir kişinin öldüğü olayda kasten öldürme suçundan yargılanan Erdem İyem’in  Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkemede tarafların avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Sanık Erdem İyem İSE SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı. Davada savunma yapan görgü tanığı Ersin Kaçar, “Olay tarihinden önce Hızır Akgün, sanıkların evini ateşe verdi. Bu olaylar sırasında ben de evdeydim. Camdan baktığımda Hızır Akgün’ü gördüm. Olay günü ise iş yerindeydim. Hızır Akgün bir arkadaşı ile geldi. Aralarında tartışma çıktı. Tartışma alacak verecek meselesi yüzündendi. Bu sırada maktul bir silah çıkartarak Erdem’e doğrulttu. Erdem ise bir demir parçası ile eline vurmaya çalıştı ancak silahı düşüremedi. Bu sırada Ertekin oraya geldi. Bu kez Hızır Akgün silahını Ertekin’e yöneltti. Bu sırada Ertekin dışarı çıkıp av tüfeği ile geri döndü. Korkutmak amaçlı maktulün ayağına doğru ateş etti. Hızır Akgün’ün yaralanması üzerine ben ve Erdem maktulü kenara çekerek ilk yardımda bulunduk ve polisi aradık” dedi.


ÖLDÜRDÜĞÜ ŞAHSIN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Davada söz alan cinayet zanlısı Ertekin İyem ise, “Maktulün ailesinden özür diliyorum. Öldürme amacım hiçbir şekilde yoktu. maktulün geçmiş eylemleri nedeniyle korkutmak amacıyla böyle bir davranışta bulundum” diye konuştu.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanığın kasten öldürme suçundan tutukluluk halinin devamına ve kayıtlı soruşturmada kullanıldığı belirtilen mermilerin temin edilerek, mermilerin aynı silahtan atılıp atılmadığı konusunda rapor düzenlenmesi ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

# Kocaeli, silah

18 Kas 2020 - 14:16 - Asayiş

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