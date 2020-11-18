Gölcük, bu işin şakası kalmadı !..

Grup’ın düşme hattında Arhavi’nin 6, Osmaniye’nin 7 maçta 4’er puanları var. Gölcük tam 9 maçta sadece 8 puanla, normalde düşme hattında gibi görülebiliyor. Bugün Isparta’da alınacak ters bir skor, ateşin hiddetini artıracak. Dün Güney’e inen takım, kampa girdi. Maç bugün 13.00’te oynanacak. 11.sırada yer alan temsilci, dışarıda daha iyi oynuyor. Tek teselli bu. Rakip Isparta 32 Spor, 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle, 2 maç eksiğine rağmen Gölcük’ün 3 puan önünde yer alıyor. 13.00’te başlayacak Isparta Atatürk Stadı’ndaki maçı Ramazan Haymana yönetecek. Yardımcıları Mehmet Öcal ve Caner Kurt olacak. 4.hakem ise Havva Nur Demir. Teknik patron Tunahan Akdoğan da artık sorgulanır hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.