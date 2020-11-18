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18 Kas 2020 - 14:29- Spor G: 18 Kas 2020 - 14:31

Gölcük, bu işin şakası kalmadı !..

Misli.com 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor’un içerideki kayıpları, dışarıdaki kazançlarını gölgeliyor. Dışarıda daha iyi oynuyor, bugün de Isparta’da 3 puan peşinde koşuyor, maç 13.00’te başlayacak, hakem Ramazan Haymana
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Grup’ın düşme hattında Arhavi’nin 6, Osmaniye’nin 7 maçta 4’er puanları var. Gölcük tam 9 maçta sadece 8 puanla, normalde düşme hattında gibi görülebiliyor.  Bugün Isparta’da alınacak ters bir skor, ateşin hiddetini artıracak. Dün Güney’e inen takım, kampa girdi. Maç bugün 13.00’te oynanacak. 11.sırada yer alan temsilci, dışarıda daha iyi oynuyor. Tek teselli bu. Rakip Isparta 32 Spor, 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle, 2 maç eksiğine rağmen Gölcük’ün 3 puan önünde yer alıyor. 13.00’te başlayacak Isparta Atatürk Stadı’ndaki maçı Ramazan Haymana yönetecek. Yardımcıları Mehmet Öcal ve Caner Kurt olacak. 4.hakem ise Havva Nur Demir. Teknik patron Tunahan Akdoğan da artık sorgulanır hale geldi.
# Maç, Spor, Gölcük

18 Kas 2020 - 14:29 - Spor

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