Derince’ye ağır ceza !..

KARARLAR ŞÖYLE…

BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü idarecisi OSMAN YUSUF CÖMERT'in, 12.11.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına…

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü sporcusu KORAY BAYKARA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına…

BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü sporcusu EFE KARAOĞLU'nun da, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

GÖLCÜKSPOR DA CEZA ALDI…

MALATYA YEŞİLYURT BLD.SPOR Kulübü sporcusu CİHAD ATEŞ'in, 12.11.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-MALATYA YEŞİLYURT BLD.SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına öte yandan GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 12.11.2020 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına da karar verildi.