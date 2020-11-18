Derince’ye ağır ceza !..

KARARLAR ŞÖYLE…
BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü idarecisi OSMAN YUSUF CÖMERT'in, 12.11.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına…
Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü sporcusu KORAY BAYKARA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına…
BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü sporcusu EFE KARAOĞLU'nun da, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
GÖLCÜKSPOR DA CEZA ALDI…
MALATYA YEŞİLYURT BLD.SPOR Kulübü sporcusu CİHAD ATEŞ'in, 12.11.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-MALATYA YEŞİLYURT BLD.SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına öte yandan GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 12.11.2020 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına da karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.