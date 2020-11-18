Gelecek Körfez’den Deva’ya kutlama

Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker, Demokrasi ve Atılım Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt’u ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği başkan Bozkurt’a çiçek takdim eden Türker, “Yaşadığınız süreci bir süre önce bende yaşadım. Yeni bir parti kurup teşkilatlanmanın ne denli güçlüklerle dolu olduğunu en iyi biz biliriz. Ortak paydamız Körfez ilçe olduğuna göre siyasi parti ayrımı yapmaksızın üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundayız” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Bozkurt da, “Demokrasinin olmazsa olmazı olan siyasi partiler arasındaki diyalog çok önemli. Ziyaretiniz bizlere moral oldu. Bende sizleri kısa sürede göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı kutluyorum” diye konuştu.