Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker, Demokrasi ve Atılım Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt’u ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği başkan Bozkurt’a çiçek takdim eden Türker, “Yaşadığınız süreci bir süre önce bende yaşadım. Yeni bir parti kurup teşkilatlanmanın ne denli güçlüklerle dolu olduğunu en iyi biz biliriz. Ortak paydamız Körfez ilçe olduğuna göre siyasi parti ayrımı yapmaksızın üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundayız” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Bozkurt da, “Demokrasinin olmazsa olmazı olan siyasi partiler arasındaki diyalog çok önemli. Ziyaretiniz bizlere moral oldu. Bende sizleri kısa sürede göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı kutluyorum” diye konuştu.
18 Kas 2020 - 14:34- Siyaset Güncelleme: 18 Kas 2020 - 14:35
Gelecek Körfez’den Deva’ya kutlama
Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker, 10 gün önce kongresini yapan DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt’u ziyaret ederek tebrik etti.
# Körfez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.