Körfezli Onur, evliliğe ilk adımını attı

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt’un oğlu Onur, evliliğe ilk adımını attı. Orhan ve Sema Bozkurt çiftinin 28 yaşındaki yakışıklı oğulları Onur, Eskişehir’den Ahmet ve Şükran Özen çiftinin 26 yaşındaki güzel kızları Emine Burçin ile nişanlandı. Eskişehir Ayten Usta Restoran’daki sade nişan merasimine kız ve erkek tarafının aileleri ve yakınları katıldı.

İKİSİ DE BİRİNCİ

Evliliğe ilk adımlarını atan gençlerin ikisi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden derece ile mezun oldu. Onur Bozkurt 2018 yılında Makine Mühendisliği Bölümünü, Emine Burçin Özen ise 2019 yılında Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümünden birincilikle mezun oldu. Genç çift ODTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalışıyorlar.

DÜĞÜN YAZDA

Düzenlenen merasimde pandemi dolayısıyla tüm önlemler titizlikle alındı ve uygulandı. Nişan için salona gelen konukların tek tek ateşleri ölçüldü ve ardından dezenfektan tutuldu. Yaz döneminde düzenlenecek düğün ve nikahla evlenmeleri beklenen gençlerin ocak ayında doktora için İngiltere’ye gideceği belirtildi. Emine Burçin Özen, Oxford Üniversitesi’nde; Onur Bozkurt ise yine İngiltere’de Kraliyet Ailesine ail olan Imperial Üniversitesi’nde doktoralarına başlayacak.