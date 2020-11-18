Şenol ve Kara ailelerinin mutlu günü

Gölcük’ün tanınmış ve sevilen ailelerinden olan, tersaneden emekli Musa Şenol ve Huriye Şenol çiftinin KOMEK’te eğitim görevlisi olarak çalışan kızları Seval, Bağ-Kur emeklisi Osman Kara ve Yadigar Kara’nın PTT’de görevli oğulları Kaan Kara, pandemi kurallarına dikkat ederek Gönülçelen Kafe’de düzenlenen nişan töreniyle evliliğe ilk adımı attılar.

YÜZÜKLERİ SEZER TAKTI

Genç çiftin nişan yüzüklerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takarken, Başkan Sezer genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Gönülçelen Kafe’de pandemi kurallarına uygun bir şekilde evlilik yolunda ilk adımlarını atan Seval Şenol ve Kaan Kara çifti nişan yüzüklerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yüzüklerini takmasının ardından davetliler genç çifti tebrik ettiler.