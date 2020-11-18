‘Kardeş Eller’ Balören’de umut oldu

İzmit Belediyesi’nin Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında hayata geçirdiği “Kardeş Eller” projesi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşadıkları sıkıntılar giderilmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere kendi imkânlarıyla verdiği desteğin yanı sıra bu proje hayırsever vatandaşları da ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Balören Köyü’nde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bir vatandaşın belediyeye başvurması sonucunda bir hayırseverin kendisine akülü sandalye hediye ederek büyük bir sıkıntısını gidermesi “Kardeş Eller” projesinin bir kez daha önemini gösterdi.