Hürriyet, Tarihi Değirmen için girişimlere başlıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin tarihi yapılarını korumaya ve İzmitlilere kazandırmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Hulusi Kentmen’in evinde restore çalışmalarının başlatılacağının müjdesini veren Başkan Hürriyet, Akmeşe’de bulunan Tarihi Değirmen’i kente kazandırmak adına girişimlere başlıyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’de dere yatağı kenarında yer alan ve uzun yıllardır kullanılmaması nedeniyle tahrip olan Tarihi Değirmen’e giderek incelemelerde bulundu.