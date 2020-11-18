Hürriyet, Tarihi Değirmen için girişimlere başlıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin tarihi yapılarını korumaya ve İzmitlilere kazandırmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Hulusi Kentmen’in evinde restore çalışmalarının başlatılacağının müjdesini veren Başkan Hürriyet, Akmeşe’de bulunan Tarihi Değirmen’i kente kazandırmak adına girişimlere başlıyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’de dere yatağı kenarında yer alan ve uzun yıllardır kullanılmaması nedeniyle tahrip olan Tarihi Değirmen’e giderek incelemelerde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.