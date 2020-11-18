Kandıra’da can dostlara yem ve su desteği

Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına mama koydu. Yem, suluk ve mama desteği Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu yerlere bırakıldı. Yetkililer Kerpe, Kefken, Cebeci, Babalı, Dikili, Safalı, Akdurak, Çarşı, Akbal, Lokmanlı, Orhan, Aydınlık, Sarısu ve Doğancılı mahallelerinde yapılan mama dağıtımının, tekrarlanacağı bildirildi.