Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Süleyman Orman “alarm semptomları” olarak bilinen, aşırı iştahsızlık, diyet yapmadan istem dışı kilo kaybı, ağızdan ya da makattan kanımdan yana gibi belirtilere karşı dikkatli söyleyerek; bunlar görüldüğünde hemen doktora başvurulmasının önemini vurguladı. Ülkemizde en sık görülen kanserlerden birinin mide kanseri olduğunu ifade eden Doç. Süleyman Orman "Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin mide kanser kanser görülüyor. Tedavisinde, endoskopik, laparoskopik ve kapalı cerrahiler uygulanıyor" dedi.

Organ korumaya yönelik cerrahilerin sıklığı artıyor

Açık cerrahide yapılabilen işlemlerin aynısı, laparoskopik cerrahide de yapılabiliyor diyen Doç. Süleyman Orman "Cerrahilerde, hastanede daha kısa kalınması, ameliyat ağrısının daha az olması gibi hasta dostu laparoskopik cerrahinin ardından hasta sosyal yaşantılarına daha hızlı dönebiliyor.

5 yıllık sağ kalım yüzde 70'lere çıktı

Gastrointestinal kanserlerin ilk üç evresinde laparoskopik yönteminin kullanılabildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Süleyman Orman "Ancak tümörler erken dönem saptandığında çok etkin tedaviler mevcut. Bu soru soruluyor. Bu soru olarak düzenli endoskopi ve kolonoskopileri aksatmamak gerekiyor. evredeki mide kanseri hastalarının, onkolojik cerrahisinin ileri dönem istatistiklerine baktığımızda, 5 Yıllık Sağ kalım Yüzde 70'lere çıktı. Ülkemizde Bu Konuda Eksiksiz bir şekilde Hizmet verilebiliyor. Ancak unutulmamalı ki, mide kanserinde ameliyat sonrası takipler de çok önemli" dedi.