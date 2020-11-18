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18 Kas 2020 - 14:43- Ekonomi G: 18 Kas 2020 - 14:44

İhracatta yeni bir seferberlik başlattık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın ekonomide ilan ettiği reform süreci kapsamında yeni ihracat seferberliği başlattık. 2000 yılında 36 milyon ton olan ihracatımızın, 2023 yılında da, miktar bazında 200 milyon tona ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.
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TİM’den yapılan açıklamaya göre, yeni ihracat seferberliği kapsamında TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Birlik başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Gülle, 2000 yılından bu yana tutar bazında ihracatta rekor artışlar yaşanırken, tonaj bazında da ihracatın katlandığını bildirdi.

DEMİRYOLU VE DENİZYOLU

Artan hacimden dolayı, Avrupa’ya açılan sınır kapılarında kimi zaman, ciddi yoğunluklar yaşandığını aktaran Gülle, “Karayoluyla ihracat yapan firmaların demiryolu ve denizyoluyla ürünlerini ihraç edebileceği bir altyapının kurulması, yoğunluğun azalmasına büyük katkı sağlayacak. Artık denizyolu ve demiryolunun, ihracatımızda çok daha öne çıkması gerekiyor. Denizyolu ile olan ihracatımızın, toplam taşımalarımızdaki payının artırılmasının bir yolu da Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması. Özellikle Alsancak Limanında Ro-Ro seferlerine tekrar başlanması için gerekli işlemlerin hızla tamamlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

18 Kas 2020 - 14:43 - Ekonomi

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