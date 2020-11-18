Kişi başı et tüketiminde hedef 9,6 kg!

Et tüketimi, yaşam standartları, beslenme kültürü, hayvancılık faaliyetlerindeki sürdürülebilir düzenlemeler ve tüketici fiyatlarının yanı sıra makroekonomik belirsizlik ile kişi başına düşen GSMH ile ilgilidir. 2019’da dünyada ortalama kişi başına 14,4 kilogram dana ve sığır eti tüketilirken Türkiye 9,4 kilogram ile dünya ortalamasının gerisinde kalmıştı.
ET TÜKETİMİ TEŞVİKİ
Türkiye’nin en önemli et üreticilerinden Bonfilet’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun: “Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle sektörde % 30 daralma öngörüyoruz. Türkiye’de dana ve sığır eti tüketiminde ön görülen 9,6 kilogramlık ortalamayı yakalayabilmemiz için et tüketimini teşvik edici kolektif çaba ve sektörün sürdürülebilir kalıcı hayvancılık politikaları ile desteklenmesi gerekiyor.” açıklamasında bulunuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.